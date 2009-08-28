Внешнеторговое сальдо в минусе, но минус стал в 15 раз меньше

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия текущего года составило 471,7 млн. долл. США против 7 млрд. 68,7 млн. долл. в первом полугодии 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,98 (в I полугодии 2008 года - 0,84).

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, импорт товаров и услуг в Украину по итогам первого полугодия 2009 составил 22 млрд. 095,7 млн. долл. или 48,7% показателя аналогичного периода 2008 года, экспорт – 21 млрд. 624 млн. грн. или 56,4%.

Экспорт товаров составил 17 млрд. 330 млн. долл., импорт – 19 млрд. 773,7 млн. долл., или 53,2% и 46,6%, соответственно, по сравнению с показателем I полугодия 2008 года. Отрицательное сальдо составило – 2 млрд. 443,7 млн. долл. (в первом полугодии 2008 года - также отрицательное 9 млрд. 836,6 млн. долл.).

Объемы экспорта услуг по Украине составили 4 млрд. 294 млн. долл., импорта – 2 млрд. 322 млн. долл. или 75% и 78,6% против показателей первого полугодия 2008 года. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило 1 млрд. 972 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 2 млрд. 767,9 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного в 2007 году.