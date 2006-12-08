Ющенко: Конституция требует совершенствования на референдуме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Конституция нуждается в последующем совершенствовании и считает, что к этому процессу должны приобщиться представители не только центральной власти и политических сил, но и общественности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня. По его убеждению, сейчас речь идет об ощущении, когда для подобных вещей в рамках понимания «можно формулировать соответствующие рабочие планы, комиссии с привлечением сил, которые бы демонстрировали сбалансированный подход к этой теме и решать этот вопрос».

В то же время Президент напомнил, что два года назад, во время принятия изменений к Конституции, «государство фактически стояло на грани гражданской войны – а следовательно сегодня не следует недооценивать противостояния – не двух человек, а миллионов людей, которое могло на годы бросить Украину в отношения, которые дорого бы стоили и национальной экономике, и политической стабильности». Ситуацию, отметил Президент, следовало исправлять в плане каких-нибудь компромиссов, в том числе, внесение изменений к Конституции.

«В этом смысле я ни о чем не сожалею», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. - В то же время, теперь, мы начинаем сознательно относиться к содержательной части новаций, внесенных к Основному документу государства».

По мнению Президента, нововведения не сделали отношения между ветвями власти более «гармонизированными и сбалансированными».

Глава государства призывал всех участников политического процесса взяться за совершенствование Конституции публично с учетом уже допущенных ошибок.

«Нация худшего не сделает, если она будет соучастником этого процесса, политические силы не приведут к худшему толкованию национальных целей и приоритетов национальных. Безусловно, я говорю и об институте парламента, и правительства, и Президента, и политиков, и общественности. Именно поэтому язык референдума удостоверяет – это как раз та тема, которая стоит в повестке дня», – отметил В.ЮЩЕНКО.