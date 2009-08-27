В Сумской области стулом убили трех пенсионерок

В городе Ахтырка Сумской области совершено убийство трех пожилых женщин в доме престарелых и инвалидов.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Сумской области, около 6 часа утра 26 августа в дежурную часть Ахтырского городского отдела милиции поступило сообщение от санитарки дома-интерната для престарелых и инвалидов г. Ахтырка, что она в палате № 1 четвертого корпуса обнаружила трупы трех пенсионерок, 1925 г.р., 1927 г.р., 1922 г.р. с телесными повреждениями в виде открытых черепно-мозговых травм.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что убийство в состоянии психического расстройства совершила гражданка 1950 г.р., пенсионерка, подопечная дома-интерната для престарелых и инвалидов г. Ахтырка, которая с помощью стула нанесла телесные повреждения погибшим.

По данному факту возбуждено уголовное дело.