Если бы выборы в Киевсовет состоялись сегодня (опрос)

В случае досрочных выборов в Киевский городской совет БЮТ мог бы набрать 41,5% голосов.

Такие данные опроса жителей столицы, проведенного Институтом рефлексивних исследований и специализации, по заказу Всеукраинского благотворительного фонда "Українська скарбниця", переданного агентству УНИАН.

Второе место занял бы Блок Виталия Кличко (15,0%), третье - Партия регионов (9,9%). Преодолевают проходной барьер “Наша Украина” (6,6%), СПУ (3,7%), КПУ (4,6%). У Блока Леонида Черновецкого шансы попасть в Киевсовет в случае повторных выборов являются сомнительными, хотя количество сторонников Блока Черновецкого среди тех, кто решил голосовать, и балансирует на грани проходного барьера (2,2%).

Вряд ли имеют шансы попасть в Киевсовет также Народный блок Литвина (2,0%), УНП (2,3%), Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” (1,4%).

Ответы на вопрос «Одобряете ли Вы деятельность фракций в Киевсовете?” распределились следующим образом: фракция Блока Юлии Тимошенко (45,0%), фракция Блока Виталия Кличко (8,2%), фракция Партии регионов (6,7%), фракция Блока "Наша Украина" (5,7%), фракция Блока Леонида Черновецкого (3,9%), фракция Социалистической партии Украины (3,3%), фракция Народного блока Литвина (2,1%).

Среди известных политиков киевляне в той или иной степени доверяют: Юлии ТИМОШЕНКО - 52,8%, Виктору ЮЩЕНКО - 33,2%, Александру МОРОЗУ - 19,1%, Виктору ЯНУКОВИЧУ - 17,8%, Петру СИМОНЕНКО - 14,2%, Наталии ВИТРЕНКО - 9,1%.

В случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины и органы местного самоуправления на избирательные участки готовы прийти свыше 60% киевлян.

Главной целью опроса было выяснение отношения киевлян к местной и центральной власти.

По квотной выборке, представляющей взрослое население Киева в возрасте от 18 лет и старше, опрошено 2004 чел. Квотирование осуществлялось по району проживания, полу, возрасту и образованию респондентов. Погрешность выборки составляет 2,2%.