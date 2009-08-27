В киевских школах не будет чистой питьевой воды

С нового учебного года в столичных школах не будет чистой питьевой воды. Об этом УНИАН сообщил секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки Алексей ДАВЫДЕНКО.

А.ДАВЫДЕНКО сообщил, что на протяжении последней недели он, как депутат Киевсовета, посещает столичные школы в плане ознакомления с ходом подготовки к началу учебного года, и высказал неудовлетворение ситуацией.

По словам А.ДАВЫДЕНКО, в данной ситуации виновато Главное управление образования и науки КГГА, которое не перечислило деньги компании, которая обслуживает питьевые фонтанчики в школах.

Депутат напомнил, что несколько лет назад, согласно городской программе, утвержденной горсоветом, во всех школах столицы были установлены специальные фонтанчики, чтоб дети пили чистую воду. «Система фонтанчиков подсоединена к обычному централизованному водоснабжению, но там установлены очень серьезные фильтры, которые очищают воду», - объяснил он.

«На сегодняшний день по всему городу фонтанчики опечатаны, потому что забыли поменять фильтры, которые очищают воду… И 1 сентября все питьевые фонтанчики, а в каждой школе больше 20 фонтанчиков установлено, все они будут опечатаны», - рассказал А.ДАВЫДЕНКО, добавив, что теперь дети вынуждены будут, придя в школу, пить «техническую воду» с кранов в туалетах. Как вариант, отметил он, классные руководители на первом же собрании будут предлагать родителям собрать деньги на какую-нибудь бутелированную воду в классы.

«А это дополнительные расходы родителям, которые итак сдают каждый месяц деньги на все что можно», - подчеркнул депутат.

А.ДАВЫДЕНКО раскритиковал работу Главного управления образования и науки КГГА, которое за последний месяц, по его словам, «палец об палец не ударило», чтоб что-то изменить для улучшения ситуации. Вопрос о работе управления депутат также планируется поднять и на ближайшем заседании профильной комиссии по образованию.