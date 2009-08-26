Межбанковский доллар взял планку 8,5 гривень

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4670/8,4945, к 12:00 сузился спрэд – 8,4720/8,4940. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 8,4880/8,5050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 8,0000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2708, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2692/0,2702. К закрытию цены поднялись - 0,2696/0,2712.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4850 (+0,1055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4330/1,4332, а к 15:00 упали до 1,4271/1,4273.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1430/12,1745, к 12:00 цены снизились – 12,1260/12,1485. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,1130/12,1455.