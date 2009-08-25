Курс доллара в банках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,40 грн./долл., что на 0,2% дороже, по сравнению с 24 августа, продают – по 8,50 грн./долл., что на 0,5% дороже, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,48 грн./долл., по продаже – 8,45-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 24 августа, и составляет сегодня 11,94 грн./евро, продажи – на 1,2%, - до 12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,79-12,08 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 августа, понизился на 0,8% и составляет в среднем 0,251 грн./рубль, продажи – повысился на 1,9%, - до 0,2679 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,264 грн./рубль, по продаже – 0,257-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,41 грн./долл., продажи – 8,51 грн./долл., курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,45 грн./долл., по продаже – 8,48-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева незначительно понизился со вчерашнего дня – до 11,99 грн./евро, продажи – повысился на 0,8% - до 12,19 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 августа, понизился на 2% - до 0,2484 грн./рубль, курс продажи – увеличился на 1,4% - до 0,2677 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,261 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,37/8,47 грн., евро – 12,10/12,20 грн., рубль – 0,253/0,263 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,45 грн., евро – 11,50/12,20 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,35/8,47 грн., евро – 11,90/12,20 грн., рубль – 0,255/0,265 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 25 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,94, к евро – 11,37802, к российскому рублю – 0,24856.