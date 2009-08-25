На межбанке доллар и евро с утра полезли вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,4525/8,4885 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2676/0,2691 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0665/12,1120 грн./евро. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,4279/1,4281 долл./евро (пятница – 1,4287/1,4289).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре швейцарский франк – гривня с ценой отсечения 7,4500.