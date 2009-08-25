БЮТ поддержит повышение статуса Скадовска

Блок Юлии Тимошенко поддержит законопроект о присвоении городу Скадовску Херсонской области статуса курорта государственного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Скадовске Херсонской области заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я с этим законопроектом не знакома, однако, я думаю, мы с удовольствием поддержим это», - сказала она.

Как сообщалось, в июле этого года Херсонская областная государственная администрация передала на согласование заинтересованным министерствам и ведомствам законопроект о присвоении Скадовску статуса курорта государственного значения.

Как заявил журналистам мэр города Скадовска Александр ГАВРИШ, в настоящее время законопроект получил согласование во всех министерствах и ожидается, что в ближайшее время он буде вынесен на рассмотрение Кабинета министров.