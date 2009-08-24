Погода на завтра

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в южной части и на Закарпатье местами ночью 15-18°, днем 27-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 11-13°, днем 22-24°.