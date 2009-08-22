В Виннице презентовали 8-метровый Подольский рушник

Сегодня в Виннице по случаю 18-й годовщины Независимости Украины проходит культурно-художественная акция «Вышитая судьба Винничины», во время которой презентован вышитый 8-метровый Подольский рушник.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит на площади возле концертного зала «Радуга» Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Во время мероприятия, в котором приняли участие руководство области и города, экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, народные депутаты, гости из Польши и Молдовы, отмечены наградами ведущие деятели Винницкой области, а после торжеств начался праздничный концерт на тему «Украинская вышивка».

Именно в первом номере концертной программы и был представлен Подольский рушник длиной 8 метров и шириной 80 см, разработанный заслуженным мастером Украины Галиной ДАНИЛЮК. Рушник украшен сакральными знаками и символами Винницкой области, начиная с трипольской культуры (около 50 знаков и символов), изображением древа жизни с расположением 27 цветков, что соответствует количеству районов Винницкой области. Подольский рушник вышит тремя техниками традиционной подольской вышивки (качалковая гладь, низь и мережка, всего – около одного миллиона стежков). Над вышиванием рушника работали 45 ведущих мастеров ручной вышивки из всех районов и городов Винницкой области с февраля по август 2009 года.

«Рушник – это наш национальный оберег, народный символ Украины. Всю жизнь украинец связан с ним – рушником связано появление младенца в семье, бракосочетание детей, встречают родных и гостей, провожают человека в последний путь. В нем есть наши духовные корни, наша историческая память, наши традиции. И именно на этой основе духовности наших богатых старинных традиций и культуры мы должны воспитывать любовь к родному краю и к родной земле», - сказал в приветственном слове председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Сегодня также в рамках акции проходит выставка «Традиционная подольская вышивка», на которой представлены свыше 3 тысяч вышитых старинных и современных изделий из 1466 сел Винницкой области, вышитых 150 видами техники, проходят творческие мастерские вышивальщиц области, мастер-классы детских студий вышивки с участием мастериц ручной вышивки, которые вышивали Подольский рушник.

Сегодня вышитая сорочка - обязательная одежда для участников и зрителей фестиваля, которая была входным билетом на праздничный концерт, а также вышитая сорочка обеспечит бесплатный проезд в городском транспорте. В общей сложности в фестивале принимает участие свыше 7000 участников.

Кроме того, управление культуры и туризма облгосадминистрации подали заявку для внесения данной акции в Книгу рекордов Украины.