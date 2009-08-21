Киевлян призывают требовать от ЖЭКов чистых квитанций

Пока Черновецкий не погасит долги перед киевлянами, ни о каком повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги и речи быть не может. Об этом один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской крестьянской демократической партии Дмитрий Андриевский заявил в интервью интернет-изданию «Мой Город».

«По данным Госкомстата, в Киеве огромная задолженность по выплате заработной платы. Так, на 1 июля 2009 городские власти задолжали 141,675 миллионов гривен, и сохраняется негативная тенденция роста долга Черновецкого перед киевлянами», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, в таких условиях повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги недопустимо.

«Есть базовые вещи. В частности, закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» отмечает, что предпосылкой для повышения тарифов могут быть лишь постоянно возростающие доходы населения», - отметил политик.

«У нас наоборот – на улице бушует кризис, который никто не может укротить, потому что политиканы думают не о людях, а о собственных интересах и президентской кампании, роста доходов населения нет. Наоборот, есть снижение», - отметил Дмитрий Андриевский.

Кроме того, оппозиционный политик призвал киевлян обращаться в его общественные приемные за помощью при обжаловании новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Следует требовать от ЖЭКов чистых квитанций или квитанций со старыми тарифами, а в случае отказа – пожалуйста, обращайтесь ко мне, в мои общественные приемные, и будем эту вакханалию вместе останавливать! Напишем в прокуратуру и придем в ЖЭКи с прокурорским предписанием!» - отметил Дмитрий Андриевский.