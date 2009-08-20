В Одессе Дюка оденут в вышиванку

Ряд молодежных организаций города, прежде всего «Молода Просвита», «Демократический альянс», «Пласт», совместно с Управлением молодежной и семейной политики Одесского горсовета развернут 23 августа над Потемкинской лестницей сине-желтый флаг размером 12 на 18 метров по случаю празднования Дня Государственного флага Украины.

Как сегодня проинформировал УНИАН руководитель горуправления Андрей ЮСОВ, «каждый метр флага будет символизировать годы государственной независимости Украины – каждый год организаторы праздника будут на 1 метр увеличивать длину флага, пока Государственный флаг не протянется от памятника Дюка к морю».

Кстати, флаг, которым 23 августа украсят Потемкинскую лестницу, впоследствии разрежут на меньшие флаги. Часть их длиной около 1 метра будет роздана активным участникам празднования, а остальные - распроданы желающим одесситам. Туристам и прохожим также будет роздано 10 тысяч желто-голубых лент.

24 августа по случаю 18-летия Независимости Украины на Потемкинской лестнице будет образована живая цепь людей в вышиванках, в вышиванку будет одет и бронзовый Дюк. «Нет, мы не собираемся утверждать, что Дюк де Ришелье был украинцем, - отметил А.ЮСОВ, а отдаем дань уважения прошедшим поколениям, создавшим Одессу, - один из лучших городов нынешней независимой Украины».

По случаю праздника на площади перед мэрией состоится концерт с участием народных артистов Украины, выступит Национальный академический оркестр народных инструментов Украины под управлением Виктора ГУЦАЛА, а молодежные организации Одессы проведут фестиваль «Моей стране 18!».