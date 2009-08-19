Иностранцы инспектируют украинскую морскую пехоту

В 1-м Феодосийском отдельном батальоне морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сегодня начала проведение верификационных мероприятий многонациональная инспекционная группа Республики Польша, в состав которой также входят представители Люксембурга, Португалии, Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Германия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, во время верификации, которая проводится в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, инспекторы проверят официально предоставленную Украиной информацию относительно количества вооружения и военной техники батальона. Их вниманию будет представлено то военное имущество, которое подлежит контролю согласно указанному документу. Также верификаторы посетят казармы, столовую батальона и пообщаются с личным составом.

Оценочный визит иностранной инспекционной группы в 1-й Феодосийский отдельный батальон морской пехоты ВМС ВС Украины завершится 21 августа.

Группу сопровождения верификационных мероприятий возглавляет заместитель начальника регионального верификационного центра подполковник Сергей ОНИСЬКО.

Справка УНИАН. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является одним из наиболее весомых документов в сфере контроля над обычным вооружением и важным шагом на пути укрепления мира и европейской безопасности. Настоящим Договором предусмотрен ежегодный обмен информацией между странами-участницами о численности личного состава, системы вооружения и техники, а также инспекциях территорий стран его подписавших.

Договор об ОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже высшими представителями правительств и министрами иностранных дел 22 стран. После распада СССР и Чехословакии количество государств-участниц Договора увеличились до 30.

Договор, подписанный бывшим Советским Союзом, был ратифицирован Верховной Радой Украины 1 июля 1992 года.