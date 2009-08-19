Нацбанк стал инструментом политической борьбы – эксперты

Эксперты отмечают, что Национальный банк Украины сегодня является инструментом политической борьбы.

В частности, руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что на рост курса доллара и, соответственно, обесценивание гривни влияют политические факторы. Институт Горшенина провел экспертный опрос, в ходе которого эксперты пояснили, какие именно политические факторы влияют сегодня на курсовую политику в стране. Мнения экспертов Институт Горшенина передал УНИАН.

В частности, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что Нацбанк во главе с его председателем (Владимиром СТЕЛЬМАХОМ – УНИАН) сегодня играет больше в политическую игру, нежели в экономическую. «Нацбанк рассматривается Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО именно как политический инструмент, а не экономический. Понятное дело, что падение гривни бьет в первую очередь по рейтингу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, а вся деятельность Президента нынешнего, позиции практически всех игроков, направлены на то, чтобы понизить ее рейтинг», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ. Эксперт считает, что экономической мотивации роста курса доллара на данный момент нет. Следовательно, истинная мотивация лежит в области политики. «Мотивацию экономическую никто сейчас не может объяснить. Почему, когда экономика стабилизируется, происходит падение гривни? Значит это политические моменты: возможность влиять на принятие решений НБУ, исходя из какой-то политической целесообразности», - считает эксперт. «Ну и понятное дело, что в стране, где все коррумпировано до невозможности, просто игра на курсе является политикой, на этом можно зарабатывать в нашей стране миллиарды гривень. И это нельзя отнести к экономическим показателям. Коррупция – это политика», - добавил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ придерживается похожей точки зрения: «Очевидно, что политическая составляющая присутствует, поскольку курс национальной валюты находится в компетенции Национального банка. Соответственно, через действия НБУ, курсом гривни имеет возможность манипулировать Президент. Фактически курс гривни – это орудие, с помощью которого Президент осуществляет борьбу с премьер-министром - как со своим основным конкурентом во время избирательной кампании. Завышая или занижая курс гривни, Президент пытается дестабилизировать общую экономическую ситуацию».

По словам эксперта, «специалисты, в том числе международные, в один голос говорят, что как раз в данный момент, - сейчас, летом, - никаких оснований для такого резкого падения курса гривни. Соответственно, основания тут чисто политические – никак не экономические». Фактически идет борьба с целью дестабилизировать ситуацию в экономике, и тем самым понизить шансы премьера Ю.ТИМОШЕНКО на победу в президентских выборах, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Председатель наблюдательного совета фонда «Общественность» Олег РЫБАЧУК согласен с тем, что на курс доллара влияет политическая ситуация в стране. «У нас не работает исключительно экономика при вычислении курса. У нас во многом на курс влияют ожидания населения. Поэтому, когда политики, - начиная от Президента и заканчивая премьер-министром и депутатами, - пытаются вбросить населению свое видение курса – это очень деструктивно».

По словам О.РЫБАЧУКА, «если посмотреть информационное пространство, то сейчас роли распределены так: премьер-министр и правительство говорят, что курс должен быть, условно говоря, 6, что гривня должна быть намного сильнее. Скептики, - то есть оппозиция, - говорят, что на осень курс может быть 10 и больше. Конечно же для участников рынка такая ситуация усложняется поведением покупателей. Традиционно, во время президентской избирательной кампании, население делает определенные запас валюты, не зная, как поведет себя гривня. Поэтому политические факторы - это реакция политиков, это то, что в Украине ожидаются президентские выборы и это информационное пространство, которое активно используется политиками в том числе для политической борьбы, я имею ввиду курсовая политика».

Также эксперт признался, что ему особенно горько признавать тот факт, что Национальный банк сегодня потерял доверие населения. «В этом тоже виноваты политики. Первая ошибка была, когда Нацбанк попал в так называемую политическую раскладку, то есть когда перечень главы Нацбанка включили в систему должностей, которая распределяется между коалицией. Это было сделано во времена премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, когда на эту должность был поставлен Сергей ТИГИПКО. С тех пор эта практика, хотя вроде бы и не сохранилась, но прецедент остался», - считает О.РЫБАЧУК.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отмечает, что близость президентских выборов всегда влияет на курсовую политику в стране. Эксперт считает, что любая кампания – это удар по гривне и повышение курса доллара. «Что касается другой политической составляющей – это то, что Секретариат Президента не хочет работать в режиме единой команды с премьер-министром. Никак не могут найти общий язык и, соответственно, Секретариат Президента любое решение Кабинета министров подвергает остракизму, пытается раскритиковать любое экономическое решение. Такая политика тянется уже в течение почти года и ни к чему хорошему она не привела. Эта ситуация приводит к тому, что лихорадит Нацбанк, лихорадит все остальные наши финансовые учреждения. В Украине до сих пор нет министра финансов, поскольку реальность такова, что вследствие политических дрязг невозможно провести через парламент ни одну кандидатуру. Думаю, что эти политические моменты являются основными и влияют на курсовую политику», - сказал К.БОНДАРЕНКО.