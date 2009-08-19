НБУ ликвидирует еще два банка - СМИ

Сегодня или завтра в одном из официальных печатных изданий будет опубликовано сообщение о начале ликвидационной процедуры банков «Европейский» и «Национальный стандарт». Об этом сообщает «Дело » со ссылкой на источник в Нацбанке.

Информацию о решении ликвидировать «Европейский» и «Национальный стандарт» подтвердил и начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров. «А что еще остается делать, если так и не нашелся инвестор, а старые акционеры не намерены капитализировать банки?» — сказал он.

Имена ликвидаторов пока не разглашаются, известно только, что это не временные администраторы упомянутых финучреждений.

Также по информации "Дела" еще один банк вернут к жизни. По данным источника в Нацбанке, в отличие от «Европейского» и «Национального стандарта», банк «Владимирский» собственники решили сохранить — уже согласована с регулятором программа его финансового оздоровления. Согласно ей, акционеры уже «влили» в банк первые 4 млн. грн.

По мнению экспертов, ситуации с ликвидацией «Европейского» и «Национального стандарта» можно было избежать, если бы НБУ еще в начале года, когда появились первые сообщения о проблемах в этих финучреждениях, взял их под жесткий контроль. «Собственники банков изначально для себя решают, какой бизнес им важнее — банковский или другой. И исходя из этого строят свою политику по отношению к финучреждениям. В данном случае действия регулятора должны быть быстрыми и очень жесткими. Но время ушло, и теперь эти банки — проблема скорее не собственников, а вкладчиков», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка, аффилированного с «Европейским».

В то же время начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров заверил, что вкладчикам-физлицам ликвидируемых банков вскоре начнут возвращать их средства. «Они получат свои деньги либо за счет ликвидационной массы, либо из Фонда гарантирования вкладов», — успокоил он. По законодательству, Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен начать выплачивать компенсацию (до150 тыс. грн.) не позже чем через два месяца после начала ликвидации банка.