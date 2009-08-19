Судебные приставы заманивают должников через сайты знакомств

В ряде регионов России судебные приставы начали применять новую технологию для исполнения решений судов о взыскании средств с должников: они знакомятся в интернете с должником и на первом свидании арестовывают его имущество. Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ, положительный опыт применения такой технологии уже имеется в Забайкалье и Кемеровской области.

Так, в Забайкальском крае судебный пристав по розыску имущества через сайт "Одноклассники.ру" вышел на должника и, представившись девушкой, предложил ему встретиться. "На свидание должник прибыл на автомобиле, находящемся в розыске. В результате на транспортное средство был наложен арест", - отметили в пресс-службе ФССП России.

Аналогичный случай произошел в Кемеровской области. Через тот же сайт судебный пристав, зарегистрировавшись на нем под чужим именем, завязала знакомство с одним из должников, который после недолгой переписки предложил ей встретиться. На свидание судебный пристав отправилась в форме и на служебной машине. "Должник никак не ожидал появления симпатичной девушки из "Одноклассников" в форме и при исполнении служебных обязанностей и был повергнут в шоковое состояние", - сообщили в пресс-службе ФССП России. "В настоящее время им изыскиваются возможности для погашения задолженности по исполнительному документу".

В ФССП России подчеркнули, что "такой пример еще раз свидетельствует о необходимости изучения и обобщения положительного опыта... в целях повышения эффективности работы службы в целом".

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