Разрешился конфликт между таможней и детским центром

Мариупольская таможня выполнила таможенное оформление автомобиля, который поступил в качестве гуманитарной помощи в адрес Мариупольского детского реабилитационного центра “Республика Пилигрим”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

По окончании всех официальных процедур представители детского центра получили автомобиль FORD TRANZIT из зоны таможенного контроля.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Мариупольского детского реабилитационного центра “Республика Пилигрим” Олег БОРАВЛЕВ 10 августа заявил, что детский центр намерен передать подаренный ему в 2006 году немцами микроавтобус Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО или премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОРАВЛЕВ сообщил, что три года тому назад, в июне 2006 года, детский реабилитационный центр “Республика Пилигрим” получил от немецкой миссии “Самаритер Дунст” микроавтобус “Форд-транзит”. Все эти годы автобус не могут признать гуманитарной помощью, и сегодня стоимость оплаты всех таможенных сборов и стоянки превышает цену нового автомобиля.

У детского реабилитационного центра, где проходят адаптацию около 70 подростков сложной социальной категории, нет таких средств, потому было принято решение передать подаренный автобус Президенту или премьер-министру Украины.

Официальная передача микроавтобуса была запланирована на 12 августа.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 августа поручила Государственной таможенной службе урегулировать вопрос передачи гуманитарной помощи Мариупольскому детскому реабилитационному центру “Республика Пилигрим”.

Справка УНИАН. В Мариупольском центре детской реабилитации “Республика Пилигрим” проходят адаптацию подростки сложной социальной категории, подавляющее большинство из которых имеет реальную – и часто очень глубокую – наркозависимость. Немало воспитанников – ВИЧ-инфицированные. За время работы (с февраля 2000 г.) через детский центр прошли около 2 тыс. 700 подростков.