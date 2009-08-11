Тимошенко поручила таможне "дать добро"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной таможенной службе урегулировать вопрос передачи гуманитарной помощи Мариупольскому детскому реабилитационному центру “Республика Пилигрим”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

“Юлия ТИМОШЕНКО пообещала разобраться с ситуацией, которая возникла с передачей микроавтобуса детскому лагерю, и поручила таможни решить все вопросы, связанные с таможенным оформлением этого транспортного средства”, - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Мариупольского детского реабилитационного центра “Республика Пилигрим” Олег БОРАВЛЕВ 10 августа заявил, что детский центр намерен передать подаренный ему в 2006 году немцами микроавтобус Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО или премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОРАВЛЕВ сообщил, что три года тому назад, в июне 2006 года, детский реабилитационный центр “Республика Пилигрим” получил от немецкой миссии “Самаритер Дунст” микроавтобус “Форд-транзит”. Все эти годы автобус не могут признать как гуманитарную помощь, и сегодня стоимость оплаты всех таможенных сборов и стоянки превышает цену нового автомобиля.