Центр реабилитации детей переложит проблему растамаживания на Ющенко
... или на Тимошенко - центру все равно
В Мариуполе детский реабилитационный центр «Республика Пилигрим» намерен передать подаренный ему в 2006 году немцами микроавтобус Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО или премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.
Как пишет местная газета «Ильичевец», об этом сообщил журналистам вице-президент центра Олег БОРАВЛЕВ.
По его словам, три года назад, в июне 2006 года, детский реабилитационный центр «Республика Пилигрим» получил в подарок от немецкой миссии «Самаритер Динст» микроавтобус «Форд-транзит». Все эти годы его не могут признать гуманитарной помощью, и сегодня стоимость оплаты всех таможенных сборов и стоянки превышает цену нового автомобиля, объяснил О.БОРАВЛЕВ.
У детского реабилитационного центра, где проходят адаптацию около 70 подростков сложной социальной категории, нет таких средств, поэтому было принято решение передать подаренный автобус Президенту или премьер-министру Украины.
Официальная передача микроавтобуса состоится в среду, 12 августа, в 10.00 в здании детского центра «Пилигрим» по адресу: г. Мариуполь, пер. Трамвайный, 10-а.
"Бывшие беспризорники ждут представителей главы государства и премьера для получения подарка", – пишет газета «Ильичевец».
Справка УНИАН. В Мариупольском центре детской реабилитации «Республика Пилигрим» проходят адаптацию подростки сложной социальной категории, подавляющее большинство которых имеет реальную – и зачастую весьма глубокую – наркозависимость. Немало воспитанников ВИЧ-инфицированы. За время работы (с февраля 2000 г.) через детский Центр прошли около 2 тыс. 700 подростков.