На 8-11 лет осуждены наркодельцы, контролировавшие Кривой Рог

В Днепропетровской области по материалам Службы безопасности Украины вынесен судебный приговор участникам наркогруппы, контролировшей рынок наркотиков в Кривом Роге.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, организаторы преступной группы получили от 10 до 11 лет лишение свободы, остальные - от 8 до 9 лет с конфискацией имущества.

В мае 2007 года представители правоохранительных органов установили и задержали трех главарей организованной преступной группы и еще семерых активных членов группы. Они постоянно хранили при себе огнестрельное и холодное оружие. В ходе обысков у них было изъято 5 кастетов, пистолет с глушителем, патроны к нему и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники обустроили под так называемые «банки» (места продажи наркотиков) опушки в лесополосах практически во всех районах города. Места сбыта посещали от 200 до 400 наркозависимых лиц, что обеспечивало наркодельцам противозаконную прибыль свыше 18 тыс. грн. ежедневно.

Следственным отделом УСБУ в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Днепропетровской области приговор суда первой инстанции оставила без изменений, и приговор вступил в силу.