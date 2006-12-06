Заводу имени Малышева уже ничто не поможет?

В Харьковской облгосадминистрации сомневаются, что новому руководителю государственного предприятия «Завод им. Малышева» Александру ТАРАСЕНКО удастся вывести предприятие из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном веб-сайте облгосадминистрации.

«Назначение на должность генерального директора Государственного предприятия «Завод им. Малышева» Александра ТАРАСЕНКО вызвало удивление в облгосадминистрации», - заявил начальник Главного управления промышленности, транспорта и связи Владилен ВАВИЛОВ. По его словам, «Министерство промполитики Украины не информировало облгосадминистрацию о причинах увольнения прежнего директора Геннадия ГРИЦЕНКО и не согласовывало кандидатуру нового руководителя завода».

В.ВАВИЛОВ также подчеркнул, что А.ТАРАСЕНКО до своего нового назначения последние 9 лет работал на заводе им. Малышева заместителем главного инженера по реконструкции, ремонту оборудования и содержанию основных фондов. «Я не считаю, - сказал В.ВАВИЛОВ, - что новый руководитель - идеальная кандидатура на должность директора завода».

Он также выразил сомнение в том, что А.ТАРАСЕНКО удастся самостоятельно вывести завод из кризиса. «Многое будет зависеть от государственной поддержки как со стороны профильного министерства - Минпромполитики, так и НАК «Нафтогаз Украины», Министерства обороны, Минуглепрома и «Укрзализницы». Ведь именно эти ведомства - основные отечественные заказчики продукции малышевцев», - отметил В.ВАВИЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 декабря, коллективу ГП «Завод им. Малышева» - главному производителю бронетехники в Украине - был представлен новый руководитель - исполняющий обязанности генерального директора предприятия А.ТАРАСЕНКО.

В должности он сменил многолетнего руководителя этого оборонного предприятия Г.ГРИЦЕНКО, контракт которого закончился 13 сентября 2006 г. Г.ГРИЦЕНКО работал в должности гендиректора ГП «Завод им. Малышева» с 2001 г. и «уволился по собственному желанию», сообщил собеседник агентства.

Главным инициатором смены руководства на заводе им. Малышева в последнее время выступал председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН, который критиковал Г.ГРИЦЕНКО, в частности, за наличие долгов по заработной плате на предприятии, и считал, что завод находится в кризисном состоянии.

В то же время В.САЛЫГИН отверг обвинения в свой адрес, что в его стремлении сменить руководителя завода им. Малышева есть политическая составляющая (Г.ГРИЦЕНКО баллотировался в депутаты Харьковского облсовета по списку Блока Юлии Тимошенко – УНИАН).

«Меня обвиняли, что в этом есть политическое основание, что это вопрос политический», сказал В.САЛЫГИН. Но, отметил он, «я не расставляю кадры на заводе, меня действительно беспокоила ситуация, я звонил во все колокола: обращался в правительство, в средства массовой информации, даже обращался к Президенту, когда он посещал Харьковскую область, с тем, что ситуацию на заводе нужно изменить».