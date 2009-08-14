Межбанковский доллар нацелился на новую высоту

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,3630/8,4065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2637/0,2654, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,9380/11,9845.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4271/73 (четверг - 1,4254/56).

13 августа Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов США по курсу 7,8500 грн./долл.