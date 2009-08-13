Закрылись торги по доллару на межбанке

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2875/8,3315, к 12:00 цены выросли до 8,3310/8,3640. К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне - 8,3420/8,3575 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:15 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов США по курсу 7,8500.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2576/96, к 12:00 цены поднялись до 0,2595/0.2610. К закрытию цены достигли максимума - 0,2608/18. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9500 (-0,6050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4254/56, а к 15:25 выросли до 1,4317/19. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,8155/11,8640, к 12:00 цены ушли вверх - 11,8770/11,9155. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне - 11,8915/11,9140.