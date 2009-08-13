Торги по доллару на межбанке открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,2875/8,3315 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2576/0,2596 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8155/11,8640 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4254/1,4256 долл./евро (среда - 1,4093/1,4095 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,80 грн./долл.