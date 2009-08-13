Тимошенко не удалось снизить цены на газ для химпрома

Кабинет Министров на заседании 12 августа не принял решение о снижении цены на газ для предприятий химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что против снижения цены на газ выступили Министерство финансов, НАК «Нафтогаз» а также Секретариат Президента.

«Мы также против этой схемы, потому что, по нашим расчетам, около 600 млн. грн. дополнительных расходов может лечь на плечи НАК «Нафтогаза», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО активно поддерживала снижение цены на газ для предприятий химпрома и в очередной раз «поручила» НКРЭ принять решение в рамках своей компетенции по снижению цены на газ для химпрома.

По его словам, на сегодняшнем заседании обсуждался вопрос о снижении цены на газ для химпрома на 50 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленной политики предлагает Кабинету министров Украины установить цены на газ для предприятий химической промышленности на уровне 205 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Цена на газ для украинских химических предприятий формируется на основании соглашений о закупках НАК «Нафтогаз Украины» природного газа у ОАО «Газпром». Средняя цена на природный газ для химических предприятий Украины, использующих природный газ как основное сырье, в июне 2009 года составила 318 долл. за тыс. кубометров.