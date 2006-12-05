Рабочие Лисичанского НПЗ приостановили голодовку

Рабочие транспортной колонны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода приостановили голодовку до завершения работы согласительной комиссии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель департамента по связкам с общественностью завода Валерий КИХТЕНКО.

По его словам, комиссия была создана вчера по инициативе Луганской облгосадминистрации. В ее состав вошли представители соответствующих управлений и отделов ОГА, руководства предприятия, обоих профсоюзов завода, представители горисполкома и городского совета. Комиссия должна выяснить обстоятельства трудового конфликта.

Как сообщал УНИАН, голодовка была объявлена 30 ноября двумя членами профкома независимого профсоюза «Октан». По состоянию на 4 декабря в акции принимали участие 56 рабочих завода.

Причиной акции стало решение наблюдательного совета ЗАО «ЛИНИК» о выведении в аутсорсинг колонны пассажирских перевозок и ремонтно-технической службы. Это решение было принято с целью сокращения расходов и улучшения экономических показателей нефтеперерабатывающего завода.

В то же время лидеры независимого профсоюза расценили это решение как неправомерное и 1 декабря во время переговоров трудового коллектива и администрации НПЗ призвали рабочих принять участие в голодовке.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО «ЛИНИК», которое является владельцем производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

Аутсорсинг - это передача непрофильных функций и процессов внешним специализированным компаниям, благодаря чему, за счет концентрации на основных задачах, достигается оптимизация деятельности основного предприятия.