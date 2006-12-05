Рабочие Лисичанского НПЗ приостановили голодовку
...пока работает согласительная комиссия
Рабочие транспортной колонны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода приостановили голодовку до завершения работы согласительной комиссии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель департамента по связкам с общественностью завода Валерий КИХТЕНКО.
По его словам, комиссия была создана вчера по инициативе Луганской облгосадминистрации. В ее состав вошли представители соответствующих управлений и отделов ОГА, руководства предприятия, обоих профсоюзов завода, представители горисполкома и городского совета. Комиссия должна выяснить обстоятельства трудового конфликта.
Как сообщал УНИАН, голодовка была объявлена 30 ноября двумя членами профкома независимого профсоюза «Октан». По состоянию на 4 декабря в акции принимали участие 56 рабочих завода.
Причиной акции стало решение наблюдательного совета ЗАО «ЛИНИК» о выведении в аутсорсинг колонны пассажирских перевозок и ремонтно-технической службы. Это решение было принято с целью сокращения расходов и улучшения экономических показателей нефтеперерабатывающего завода.
В то же время лидеры независимого профсоюза расценили это решение как неправомерное и 1 декабря во время переговоров трудового коллектива и администрации НПЗ призвали рабочих принять участие в голодовке.
Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.
ЗАО «ЛИНИК», которое является владельцем производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.
Аутсорсинг - это передача непрофильных функций и процессов внешним специализированным компаниям, благодаря чему, за счет концентрации на основных задачах, достигается оптимизация деятельности основного предприятия.