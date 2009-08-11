Фонд госимущества выставит на продажу 67,79% «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ № 1272 от 11 августа 2009 года помесячном пообъектном плане-графике приватизации на III–IV кварталы текущего года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 17 июля 2009 г. передал управление корпоративными правами ОАО “Укртелеком” Министерству транспорта и связи. Ранее «Укртелеком» как объект, готовящийся к приватизации, находился в управлении Фонда госимущества.

В распоряжении отмечается, что возложение полномочий по управлению корпоративными правами «Укртелекома» на Минтранссвязи осуществлено «для повышения эффективности управления корпоративными правами государства в отношении ОАО «Укртелеком».

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и др.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.