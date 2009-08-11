Тимошенко: с таким зерном только имидж страны портить

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству аграрной политики совместно с Аграрным фондом проверить качество зерна, хранящегося на госэлеваторах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора, услышав от аграриев, что в некоторых случаях качество зерна на элеваторах не соответствует стандартам.

«Вот мы сейчас ратуем за то, чтобы у нас Аграрный фонд стал мощным монопольным экспортером, много на эту тему звучит мнений. Я поддерживаю то, что ему нужно дать право экспорта, но давайте доведем дело до конца хотя бы качественного хранения на наших государственных элеваторах. Это стыдно, мы сейчас нашли партнеров экспортеров, чтобы брать из Аграрного фонда зерно, а его или нет в наличии, или оно такого качества, что с ним пойти некуда – только портить имидж страны на внешних рынках», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим она дала протокольное поручение МинАП провести инвентаризацию всех запасов зерна на госэлеваторах.

«Там, где будет выявлено, что на каком-то государственном элеваторе чего-то нет или что-то не того качества, я просто приказываю вам заменять руководителя», - сказала премьер.