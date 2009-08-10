В Тернополе начнут дезинфекцию мусора, который не вывозится 10-й день

Сегодня в Тернополе начнут дезинфекцию мусора, который не вывозится из города 10-й день.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

Комиссия также призвала жителей города выбрасывать бытовые отходы только в полиэтиленовых пакетах, а также по возможности не выбрасывать крупногабаритный мусор. Городской дезинфекционной станции поручено обеспечить своевременное проведение дезинфекции в очагах кишечных инфекций.

Между тем возле Малашевской мусорной свалки, по данным пресс-службы, люди, которые блокируют дорогу, уже заградили ее собственными автомобилями, один из которых – грузовой. Также люди развернули палатки, в которых ведут круглосуточное дежурство, чтобы не пропустить автомобили с мусором.

Как сообщал УНИАН, 1 августа жители сел, прилегающих к Малашевской свалке мусора, куда вывозится мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку.

Нынешнее блокирование дороги на свалку – уже второе в этом году, предыдущее состоялось 4 апреля 2009 года и продолжалось три дня.

Тогда городской совет обязался на протяжении четырех месяцев убрать прилегающую территорию, а также поэтапно осуществлять рекультивацию, выделяя на эти нужды ежемесячно 50 тыс. грн., и высадить защитную полосу деревьев вокруг свалки.

Соглашение, утверждают в мэрии, было выполнено. В частности, для осуществления рекультивации и консервирования свалки утверждена Программа поэтапной рекультивации городской мусорной свалки в с. Малашевцы Зборовского района на 2009-2011 годы, ориентировочное финансирование которой составляет 1,95 млн. грн. Группа Киевского государственного института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева, которая в июне изучала санитарно-гигиенические возможности проведения поэтапной рекультивации городской свалки, до 17 августа должна предоставить свои выводы. Кроме того, отметили в управлении ЖКх городского совета, за счет ежедневной утилизации 500-700 кг пластиковых отходов уменьшились объемы вывоза мусора на свалку.

Вместе с тем, согласно договору, подписанному 6 апреля поблизости от Малашевской свалки, до 30 июля мэрия должна была определиться с местом, куда она в будущем будет вывозить мусор. Поскольку мусор и после этой даты продолжали вывозить на свалку, люди перекрыли дорогу.

Официально свалка закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Мусорная свалка находится во 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Пласт геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно существует угроза попадания загрязняющих веществ с поверхности свалки в продуктивный водоносный пласт.

Руководители города и области неоднократно говорили о строительстве мусороперерабатывающего комплекса на базе свалки и открытии мусорной свалки в другом месте, однако более 10 лет дальше разговоров дело не идет.