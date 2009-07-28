В Москве совершено покушение на старого криминального авторитета

В Москве совершено покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик.

Преступление было совершено у ресторана на Хорошевском шоссе, дом 25, где Иваньков пил чай. Киллер выстрелил, когда Япончик вышел из здания, пуля попала в живот. Иваньков остался жив, однако его состояние тяжелое, раненого доставили в реанимацию Боткинской больницы. Ранение оказалось сквозным: пуля в пяти местах повредила тонкий кишечник.

На место преступления выехала милиция. В автомобиле "Газель", стоявшем неподалеку от кафе, была обнаружена снайперская винтовка с оптическим прицелом и гильза.

Иванькова (1940 г.р.) впервые осудили за карманную кражу в возрасте 26 лет. В конце 1960-х он стал членом банды криминального авторитета по кличке Монгол, в начале 1970-х создал свою преступную группировку. В 1992 году, вскоре после очередного освобождения из тюрьмы, Иваньков уехал в США. В 1995 году он был арестован и приговорен к 115 месяцам тюрьмы за вымогательство. Впоследствии Япончика экстрадировали в Россию; на родине его обвинили в убийстве двух граждан Турции, совершенном в 1992 году. Тем не менее, в 2005 году по этому делу Япончик был оправдан.

Иваньков постоянно живет за границей; сейчас правоохранительные органы выясняют, зачем он приехал в Москву.

Лента.ру