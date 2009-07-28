Украина и Беларусь сегодня проводят учения ПВО

Сегодня Украина и Беларусь проводят двустороннюю командно-штабную тренировку органов управления и сил противовоздушной обороны, находящихся на дежурстве.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в ходе учений отрабатываются вопросы управления силами противовоздушной обороны вооруженных сил обоих государств, находящимися на дежурстве. В частности, порядок организации взаимодействия при оповещении и обмене информацией о воздушной обстановке и предоставлении помощи воздушным суднам при форс-мажорных обстоятельствах.

Для создания реальной воздушной обстановки с украинской стороны привлечен экипаж самолета Ан-26 с аэродрома “Борисполь”. Белорусская сторона представлена экипажем Су-27 с аэродрома Барановичи, а также белорусским командованием боевыми расчетами командных пунктов и дежурными силами противовоздушной обороны.

По замыслу действий сторон, оба воздушных судна во время выполнения полетных заданий имитируют частичный отказ средств радионавигации и радиосвязи вдоль государственной границы.

Как сообщили в Минобороны, подобные учения с 2005 года ежегодно проводятся и совместно с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации.