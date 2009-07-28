Из дома Лавриновича украли мешок денег и именной пистолет

В загородный дом первого вице-спикера Верховной Рады Александра Лавриновича в селе Плюты Обуховского района, ворвались неизвестные, связали сторожа и вынесли “мешок” денег и оружие. Об этом сообщается в оперативной сводке милиции.

Преступление произошло в прошлый четверг, пишет Украина молодая. В то время во дворе работал садовник, который в отсутствие хозяев еще и сторожил усадьбу. Преступники связали этого рабочего приступили к осмотру трехэтажного дома. После непродолжительных поисков они обнаружили бронированный сейф и вырезали его. Как сообщили изданию в милиции, похищен именной пистолет «регионала» и еще некоторые ценности.

Впрочем, как оказалось, преступников в действительности интересовала не мелочевка и не оружие. Из собственных источников в правоохранительных органах Украина молодая узнала, что из сейфа исчезла еще и крупная сумма наличных, которую господин Лавринович накануне снял со своего депозитного счета. Тот факт, что злоумышленники были хорошо осведомлены о наличии «мешка» денег в доме первого заместителя Председателя ВР и о слабости охраны, а именно ограбление было хорошо организовано в сжатые сроки, вынуждает рассматривать версию о совершении преступления по наводке кого-то из приближенных лиц высокопоставленного политика.