В каких вузах в этом году самые высокие конкурсы

Во вступительной кампании-2009 количество абитуриентов льготных категорий составляет лишь 3-4% общего количества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему: “Практические советы абитуриентам -2009” сообщил заместитель министра образования и науки Украины Тарас ФИНИКОВ.

Напомним, что по данным общественной организации “Опора”, одна из самых распространенных проблем нынешней вступительной кампании, на которые жалуются абитуриенты и их родители, - большое количество льготников.

По словам Т.ФИНИКОВА, льготникам отводится определенное количество мест в каждом высшем учебном заведении, а кто из них поступит, будет решаться на основе конкурса. Он также отметил, что приемные комиссии вузов должны следить за тем, чтобы не возникало ситуаций, когда льготник занимает место обычного абитуриента.

“Что касается нехватки мест в самых популярных вузах, то их увеличение не будет происходить за счет перераспределения мест между университетами, - заметил Т.ФИНИКОВ. - Мы будем обращаться к правительству за помощью в решении этого вопроса”.

По словам заместителя министра образования, наиболее напряженная ситуация со вступлением в вузы наблюдается в Киеве. К самым популярным вузам столицы в этом году можно отнести Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Национальный авиационный университет, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана и др.

В других регионах самые высокие конкурсы на поступление - во Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Национальный университет „Львівська політехника”, Харьковский национальный университета им. В. Каразина и Национальная юридическая академии Украины им. Ярослава Мудрого.

Главный специалист отдела гуманитарного образования Департамента высшего образования Минобразования и науки Украины Геннадий КОЛЕСНИК отметил, что никаких дополнительных условий, кроме сертификата внешнего независимого оценивания, для вступления в вузы нет, за исключением творческих конкурсов в художественные учебные заведения.

Он также сообщил о разработке проекта изменений к условиям вступления в вузы в следующем году.

“Планируется добавить еще один сертификат по математике или истории на выбор. Больше изменений пока еще не предусматривается”, - сообщил Г.КОЛЕСНИК.