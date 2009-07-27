Погода на завтра

Завтра в Украине будет тепло, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 июля будет переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях, Крыму, Приазовье, а ночью и на севере Левобережья кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в Карпатах и Прикарпатье местами 4-9° тепла; днем 22-27°, на Закарпатье до 30°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

27 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, вблизи Одессы 20°, в Днепре возле Киева 23°.