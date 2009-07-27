Семенюк предостерегает: ОПЗ может повторить судьбу Криворожстали

Проведение конкурса по продаже 99,567% госпакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» является незаконным и может быть обжаловано в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В частности, по ее словам, относительно данного конкурса не соблюдена процедура изучения спроса, которая, в соответствии с государственной программой приватизации, является обязательной и занимает месяц. В это связи В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО напомнила, что данный аргумент был решающим при судебном решении по возвращению акций ОАО «Криворожсталь» в госсобственность после первой его продажи в 2004 году.

Она также отметила, что в конкурсных условиях объявленной продажи ОПЗ не содержится запрета на создание совместного предприятия на базе Одесского припортового завода. По словам экс-главы ФГИУ, отсутствие данного запрета позволит вывести в созданные на базе ОПЗ совместные предприятия наиболее ценные активы завода, в частности комплекс по перевалке аммиака.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также напомнила, что, в соответствии с изданным в марте 2008 года указом Президента №200 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 февраля 2008 года, в котором сказано о недопущении до утверждения государственной программы приватизации осуществлять приватизацию предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В этой связи В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что на сегодня не принята новая программа приватизации, а Одесский припортовый завод является стратегическим предприятием, которое, к тому же, имеет монопольное положение на рынке.

В связи с выше перечисленными фактами экс-глава ФГИУ не исключила, что проведение и результаты данного приватизационного конкурса могут быть оспорены в суде.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил вчера конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 г. В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.