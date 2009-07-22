В Луганской области пройдет V фестиваль лемковской культуры

В селе Победное Лутугинского района Луганской области пройдет V фестиваль лемковской культуры «Стежками Лемківщини».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам национальностей и религий Луганской облгосадминистрации, проведение фестиваля запланировано на 3-4 октября 2009 года.

Организаторами фестиваля выступают Луганская облгосадминистрация, Луганский областной совет и Лутугинская райгосадминистрация. Активное участие в организации этих фестивалей принимает областная лемковская организация «Ватра».

Фестиваль проводится с целью развития лемковской культуры в Луганской области, сохранения и развития обычаев и обрядов, декоративно-прикладного искусства, привлечения внимания к лемковской культуре и укрепления творческих связей между творческими коллективами разных регионов Украины.

Планируется, что в фестивале примут участие представители организаций лемковской культуры из Польши, а также из Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской и других областей Украины.

Справка УНИАН. Фестиваль проводится в соответствии с требованиями Указа Президента Украины от 23 сентября 2005 года «О мерах в связи с 60-й годовщиной принудительного выселения этнических украинцев с территории Польши».

Фестиваль «Стежками Лемківщини» проводится в Луганской области с 2005 года за счет областного бюджета. Он стал своеобразным продолжением фестиваля «Лемківська ватра», который уже больше двух десятилетий ежегодно проводится в Западной Украине и Польше.

Лемки – украинская этническая группа, часть которой жила на территории Польши. После Второй Мировой войны, во время операции «Висла» (1944-1947 годы), советская власть переселила польских лемков в Украину – некоторых завезли на Донбасс.