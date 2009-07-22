Президент подписал Указ о помиловании
00:31, 22 июля 2009Общество
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8 женщин и 33 мужчин
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 41 осужденного.
Как сообщает Служба по вопросам помилования при Президенте, при этом удовлетворены 96 ходатайств граждан и народных депутатов Украины.
Среди помилованных 8 женщин и 33 мужчины. Из них - 20 молодого возраста, 1 преклонного возраста, 2 инвалида, 4 многодетных и другие.
Президентом Украины с начала 2009 года подписаны 7 указов о помиловании 327 человек. Из них 171 осужденному основная мера наказания сокращена, 156 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.
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