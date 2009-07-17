Суд выпустил из-под стражи 17-летнего участника нападения на инкассатора

В Донецке суд выпустил из-под стражи 17-летнего студента, участвовавшего в разбойном нападении на инкассатора.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сотрудниками Буденновского райотдела милиции г. Донецка было раскрыто дерзкое нападение на инкассатора одной из фирм. Как установило следствие, разбой оказался тщательно спланированным преступлением.

На инкассатора, направлявшегося в банк, напали двое неизвестных. Они жестоко избили мужчину металлическим прутом, похитили у него сумку, в которой находилось порядка 60 тыс. грн., и скрылись. Уже через несколько дней в поле зрения правоохранителей попал мужчина, который незадолго до нападения уволился с должности инкассатора этой же фирмы. После отработки круга знакомых попавшего под подозрение сотрудники милиции вышли на всех участников преступления.

Первым был задержан 17-летний студент одного из донецких техникумов, а через несколько дней и двое его подельников.

Выяснилось, что план нападения подготовил бывший инкассатор, который сам исполнять нападение не решился: во-первых, мужчина был знаком с жертвой; во-вторых, ранее уже имел проблемы с законом. Он только рассказал исполнителям, где лучше всего совершить нападение.

Налет на инкассатора совершили студент и два его товарища. Один помог завладеть деньгами, а другой исполнил обязанности водителя.

Всем участникам преступления было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Правоохранители сочли необходимым заключить злоумышленников под стражу, поскольку они могут скрыться от суда и следствия и воспрепятствовать установлению истины по делу. Однако Буденновским районным судом студенту-налетчику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Судьбу его подельников суд решит 20 июля.