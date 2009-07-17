Огрызко говорит, что Украина осталась вне зоны безопасности

Украине и Соединенным Штатам Америки необходимо договориться о новом “форматировании отношений”.

Такое мнение высказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ОГРЫЗКО в интервью газете “День” (№ 122 от 17 июля 2009 года).

Он прокомментировал актуальные вопросы состояния и перспектив развития отношений с США с учетом запланированного на 20-22 июля визита в Украину вице-президента Соединенных Штатов Джо БАЙДЕНА.

“Речь идет о продолжении очень глубокого, я бы сказал, всестороннего диалога, который сегодня развивается между Украиной и США. Благодаря усилиям Президента Виктора ЮЩЕНКО, МИД, других ведомств, этот конструктивный диалог выстроен и насыщен конкретным сотрудничеством”, - сказал В.ОГРЫЗКО, заметив, что “сейчас нужно просто сверить часы, поговорить, во-первых, о новом форматировании отношений”.

В частности, по словам первого заместителя секретаря СНБО, украинская сторона хочет вернуться к схеме межгосударственной комиссии, которая уже существовала раньше (комиссия Кучма-Гор – УНИАН).

“Нам нужно подумать об углублении нескольких конкретных направлений этого сотрудничества, а также о новых формах взаимодействия в контексте экономической ситуации, которая складывается сегодня в мире”, - пояснил В.ОГРЫЗКО.

Во-вторых, отметил он, Украине, безусловно, нужно обсудить весь комплекс вопросов безопасности. “Сегодня Украина осталась вне зоны безопасности. Досадным, но реальным фактом является то, что в плане безопасности мы остаемся незащищенными. Поэтому эта проблематика и контекст подготовки нового договора по СНВ, безусловно, является чрезвычайно важной и серьезной темой для переговоров”, - конкретизировал В.ОГРЫЗКО.

Третьим приоритетом он назвал сотрудничество в сфере энергетики. “Сегодня эта тема является ключевой для всех мировых игроков. Если вы вспомните Хартию об особом партнерстве между Украиной и США, там четко говорится о том, что Украина и США будут консультироваться и способствовать налаживанию практического взаимодействия в треугольнике: Украина, ЕС и США. Такой подход является логическим для разрешения таких проблем, как энергетические”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что украинская сторона рассматривает визит вице-президента США “как очень важное политическое событие само по себе”.

“Вместе с тем – это еще один шаг на пути к встрече наших президентов. Такая встреча, безусловно, состоится. Это вопрос протокольных договоренностей. Она не снимается с повестки дня. Главное, что согласованная линия в украинско-американских отношениях будет продолжена и развита”, - убежден В.ОГРЫЗКО.