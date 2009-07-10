Одесская милиция нейтрализовала банду наркодиллеров

Организованную преступную группировку, которая занималась сбытом незаконно изготовленного препарата из эфедрина, псевдоэфедрина и препаратов, содержащих метамфетамин, задержали сотрудники Управления МВД Украины в Одесской области в ходе операции «Мак-2009».

Как сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД, документально зафиксировано, что "наркодельцами было изготовлено и продано свыше 7 литров психотропных веществ стоимостью 432 тыс. грн".

По фактам преступлений, совершенных группировкой, три участника которой задержаны, следственным управлением УМВД в области возбуждено 85 уголовных дел, уточнил представитель ЦОС Владимир ШАБЛИЕНКО.