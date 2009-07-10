Что нового в проблемных банках

«Дело» выяснило, какие изменения произошли в проблемных банках за прошлую неделю

Надра Банк

С сегодняшнего дня в банке стартует новая программа по выплатам депозитов. Если сумма вклада не превышает 10 тыс. грн., а срок его действия истек в феврале или июле, клиент может получить до 50% от вклада.

Если тело депозита составляет от 10 до 50 тыс. грн., а действие договора закончилось в январе или истекает в этом месяце, банк готов вернуть 20% от суммы вклада. На выплату пятой части сбережений также могут рассчитывать владельцы более крупных депозитов — от 50 до 150 тыс. грн., — действие которых заканчивается в этом месяце. Аналогичные условия предлагаются клиентам, у которых на депозитных счетах в банке размещено от 150 до 500 тыс. грн., а срок депозитного договора истек в январе.

Единственное условие участия в новой программе — переоформление оставшейся части депозита на срок от 4 месяцев.

Родовид Банк

С 7 июля Родовид Банк повысил ставки по депозитам сроком на 12 месяцев. Так, по вкладу «Накопительный» ставка в гривне составляет 17% годовых, в долларах — 8%, в евро — 7%. Доходность депозита «Прибыльный» — 17,5% в гривне, 9% в долларах и 8% в евро. По вкладу «Сберегательный» ставки повысили до 18% в гривне, 10% — в долларах и 9% — в евро. Минимальная сумма депозита составляет 500 грн., $100 или евро.

Укрпромбанк

С начала июля в банке начали действовать новые условия для проблемных заемщиков-физлиц. Должникам, которые просрочили платежи по кредиту, банк предлагает увеличить отсрочку с 3 до 6 месяцев, а также про-длить срок кредитования на полгода, что снизит сумму ежемесячного платежа. Кроме того, по просьбе клиента финучреждение может распределить просроченную задолженность равными частями на весь оставшийся срок кредитования.

Все заемщики также имеют возможность конвертировать свои обязательства по кредиту с инвалюты в гривню по курсу банка. Эффективная процентная ставка по гривневому кредиту составит 22% годовых.

БРР

С июля банк предложил своим клиентам новые сроки действия депозитных договоров. Минимальный срок переоформления вклада «Классический» уменьшился в два раза — с 6 до 3 месяцев с вы-платой процентов в конце срока. Банк также снизил минимальную сумму вклада до 100 грн., $20 или 10 евро.