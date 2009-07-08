У Черновецкого штампуют новые платежки

До конца этой недели киевляне получат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с новыми повышенными тарифами, введенными с 1 июня этого года.

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора коммунального предприятия «Главный информационно-расчетный центр» Киевской городской государственной администрации Станислав КАПЛУНЕНКО.

«Мы сейчас печатаем (платежки), и до конца недели этой жители Киева начнут получать квитанции», - сказал он.

Как сообщил С.КАПЛУНЕНКО, рассчеты за потребленные услуги производились в соответствии с тарифами, утвержденными распоряжениями КГГА от 29 апреля 2009 года (№№ 516, 518 и 520).

На вопрос, не были ли оспорены в судах эти тарифы и не остановлено ли действие этих распоряжений, он ответил: «Нет. По крайней мере, у нас таких данных нет».

Говоря о начислениях за коммунальные услуги, С.КАПЛУНЕНКО также отметил, что они сделаны с учетом «помощи мэра в соответствии с 712-м распоряжением».

«В соответсвии с распоряжением 712 в квитанции появляется новый столбец «адресная помощь», в которой указывается помощь, которая идет из бюджета города», - сообщил он. И людей, которые получат такую помощь, по словам С.КАПЛУНЕНКО, в столице около полумиллиона.

Относительно увеличения суммы оплаты за ЖКУ для остальных категорий населения столицы он сказал, что трудно прогнозировать такие цифры, поскольку «все зависит от потребления услуг».

«Кто оплачивает по счетчику, то у них зависит от потребленных услуг в кубических метрах, в которых измеряется холодная и горячая вода. Люди, которые мало потребляют, на них это повышение мало отразится. Есть некоторые киевляне, потребляющие холодную, горячую воду в месяц по полкубометра. По старым тарифам, это было 1 грн. 48 коп. за кубометр, а они платили 70 коп. в месяц. Сейчас они будут платить где-то 1,40 грн.», - пояснил С.КАПЛУНЕНКО.

По его словам, в квартирах без счетчиков оплата идет по среднему потреблению воды в конкретном доме. «В разных домах она отличается. Есть потребление от 2 кубометров и более. Но все же больше половины квартир оборудованы счетчиками», - отметил руководитель центра.

Для примера, по его словам, 2 кубометра холодной воды на 1 человека теперь будут стоить в месяц 6 грн., горячей воды – около 27 грн.

Как сообщал УНИАН, 1 мая столичная власть обнародовала новые тарифы на ЖКУ для населения, которые введены с 1 июня.

Согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и распоряжению № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения», новые тарифы на воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно вдвое.

Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика утверждена в размере 3,02 грн. за 1 кубометр (была плата 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на 1 человека (была 8,14 грн.).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика будет составлять 13,69 грн. за 1 кубометр (была 7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. за 1 человека (была 25,89 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 1,6 грн. за 1 кв. м. в месяц). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Распоряжением № 518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» установлены тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями коммунальной формы собственности (ЖЭО), по каждому дому отдельно. Ознакомиться с размерами новых тарифов за квартплату можно на сайте КГГА www.kmv.gov.ua

Во всех подписанных 29 апреля распоряжениях о тарифах на ЖКУ для населения отмечается, что они установлены с целью поэтапного приведения стоимости услуг к экономически обоснованным расходам.

Следующий этап повышения планируется с начала 2010 года.