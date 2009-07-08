Тимошенко: закачка газа в ПХГ продолжается

Украина в июне закачала в подземные хранилища 1,1 млрд. кубометров российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета министров.

По ее словам, Украина 6 июля полностью рассчиталась за импортированный российский газ, как это предусмотрено соглашением с "Газпромом".

Как отметила премьер-министр, закачка газа в ПХГ продолжается.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что все заявления высоких политиков, политиканов Украины, которые говорили о том, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в плохом состоянии и не способен рассчитываться, – все это политическая шумиха и политическая провокация. Мы будем, как правительство, четко выполнять свои функции, и «Нафтогаз» за природный газ будет рассчитываться своевременно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, это и является утверждением настоящей независимости Украины, как энергетической, так и политической.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство очистило «Нафтогаз» от коррупционных схем, и сегодня компания оздоравливается, набирает оборотов в работе. «И мы, как правительство, будем сегодня также рассматривать подходы затем, чтобы как и государственным банкам, как и тем банкам, которые нуждаются в помощи правительства, НАК «Нафтогазу» увеличить капитал, чтобы компания работала стабильно», - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, 6 июля о полной оплате поставок российского газа в июне заявил пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его словам, в июне 2009 года Украина потребила 1,1 миллиардов кубометров газа. При этом точной суммы, переведенной на счета "Газпрома", названо не было. Как ожидается, в третьем квартале текущего года "Нафтогаз" будет получать российское топливо по 198 долларов за тысячу кубометров.

Согласно контракту, заключенному между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в январе 2009 года, украинская сторона обязуется перечислять средства за потребляемый газ не позже седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставок. В случае, если это условие Украиной будет нарушено, российская сторона может перейти на авансовую систему платежей со стопроцентной оплатой.

7 июля представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ подтвердил, что НАК "Нафтогаз Украины" полностью расплатился за июньские поставки газа.

По его словам, "Нафтогаз" также подал заявку на поставки газа в июле в объеме 120 миллионов кубометров в сутки, увеличив в первую неделю июля фактический отбор газа из трубы в четыре раза. "Очевидно, что большая часть этого газа не продается сейчас потребителям, а закачивается в подземные хранилища, а значит, платеж в начале августа станет определенным рубежом и для украинской компании, и для стран, заинтересованных в транзите через Украину. Ведь решение о совместном финансировании "Нафтогаза", к чему российская сторона призывает уже давно, пока не найдено", - объяснил С.КУПРИЯНОВ.

По российским оценкам, Украине необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) около 19,5 миллиардов кубометров для подготовки к зимнему отопительному сезону.