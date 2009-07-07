До Газпрома дошли украинские деньги
Точную сумму никто не называет
|Сергей КУПРИЯНОВ
По словам представителя российского концерна, отбор газа из трубы украинской стороной в июне составил около 33 миллионов кубометров в сутки.
6 июля о полной оплате поставок российского газа в июне заявил пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его словам, в июне 2009 года Украина потребила 1,1 миллиарда кубометров газа. При этом точной суммы, переведенной на счета "Газпрома", названо не было. Как ожидается, в третьем квартале текущего года "Нафтогаз" будет получать российское топливо по 198 долларов за тысячу кубометров.
Согласно контракту, заключенному между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в январе 2009 года, украинская сторона обязуется перечислять средства за потребляемый газ не позднее седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае, если это условие Украиной будет нарушено, российская сторона может перейти на авансовую систему платежей со стопроцентной оплатой.
"Нафтогаз" также подал заявку на поставки газа в июле в объеме 120 миллионов кубометров в сутки, увеличив в первую неделю июля фактический отбор газа из трубы в четыре раза. "Очевидно, что большая часть этого газа не продается сейчас потребителям, а закачивается в подземные хранилища, а значит, платеж в начале августа станет определенным рубежом и для украинской компании, и для стран, заинтересованных в транзите через Украину. Ведь решение по совместному финансированию "Нафтогаза", к чему российская сторона призывает уже давно, пока не найдено", - пояснил С.КУПРИЯНОВ.
По российским оценкам, Украине необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) около 19,5 миллиарда кубометров для подготовки к зимнему отопительному сезону. 24 июня 2009 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что в ПХГ было закачано 1,1 миллиарда кубометров газа.