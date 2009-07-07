Из банкомата «ПриватБанка» похитили 220 тысяч средь бела дня

6 июля около 12.00 из банкомата «ПриватБанка» в помещении магазина «Смак» в Николаеве Львовской области похитили 220 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины Денис ХАРЧУК, двое неизвестных мужчин, один из которых был одет в камуфляжную форму с надписью «Охрана», другой - в гражданской одежде, путем подбора цифрового кода и при помощи ключа открыли денежную сейфовую часть банкомата, забрали 220 тыс. грн. и на легковом автомобиле белого цвета скрылись с места происшествия.

По словам Д.ХАРЧУКА, кража была совершена в присутствии продавцов и покупателей магазина, которые ничего подозрительного в действиях преступников не заметили, восприняв преступников как обслуживающий персонал, который проводит наполнение наличных денег банкомата.