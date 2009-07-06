Умер Василий Аксенов (фото)

19:33, 06 июля 2009
Общество
4065 0

Известному писателю было 76 лет

Василий АксеновИзвестный российский писатель Василий Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни, сообщил РИА Новости завотделением реабилитации НИИ нейрохирургии при госпитале имени Бурденко Владимир Найдин, который долгое время был лечащим врачом писателя.

"Он находился в тяжелом состоянии в последнее время в московских клиниках после полученной в автокатастрофе травмы. Он скончался во второй половине дня в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter