Умер Василий Аксенов (фото)

Известный российский писатель Василий Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни, сообщил РИА Новости завотделением реабилитации НИИ нейрохирургии при госпитале имени Бурденко Владимир Найдин, который долгое время был лечащим врачом писателя.

"Он находился в тяжелом состоянии в последнее время в московских клиниках после полученной в автокатастрофе травмы. Он скончался во второй половине дня в понедельник", - сказал собеседник агентства.