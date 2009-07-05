Майкл Джексон будет похоронен без головного мозга

Похороны Майкла Джексона состоятся в ближайший вторник утром, он будет предан земле на кладбище "Форест Лон Мемориал Парк" в местечке Глендейл к северу от Лос- Анджелеса. Об этом сообщил сегодня британский еженедельник "Санди миррор".

На кладбище, известном как "голливудское", похоронены такие легенды современного кинематографа, как Уолтер Дисней, Хамфри Богарт, Эррол Флинн, Кларк Гэйбл. Здесь также находится могила бабушки Майкла Джексона – Марты Бриджес.

Согласно полученной еженедельником эксклюзивной информации, тело Джексона будет предано земле без головного мозга. Сейчас патологанатомы ведут химический анализ мозга певца с тем, чтобы установить причину его смерти. Власти полагают, что Джексон, скончавшийся 25 июня, получил завышенную дозу наркотических обезболивающих медикаментов.

ИТАР-ТАСС