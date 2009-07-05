Евро 2012: Суркис намекает, что СМИ из каждого слова Платини «делают слона»

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС заявляет, что не склонен искать в каждом публичном слове президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ относительно проведения в Украине Евро-2012 несуществующие намеки на какие-то “двойные стандарты”.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, об этом он сказал журналистам после очередного заседания Исполкома УЕФА в Вильнюсе, на котором, среди прочего, был рассмотрен вопрос о текущем состоянии дел с подготовкой к Евро-2012.

На заседании Г.СУРКИС информировал своих коллег о том, насколько успешно украинская сторона выполняет рекомендации предыдущего Исполкома УЕФА от 13 мая.

Он, в частности, сообщил, что руководство государства провело ряд выездных рабочих совещаний во всех четырех принимающих городах, чтобы лично убедиться, что Украина справится с работой над ошибками до 30 ноября, как того требует решение Исполнительного комитета УЕФА.

Кроме того, Г.СУРКИС привел конкретные факты, свидетельствующие о реальных шагах исполнительной и законодательной ветвей власти на пути усовершенствования системы управления механизмом подготовки к турниру.

Так, по его словам, 5 июня Верховная Рада приняла, а Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» и других законодательных актов Украины». Им предусмотрено правовое урегулирование целого комплекса мероприятий, направленных на выполнение нашей страной обязательств и гарантий перед УЕФА.

22 июня Кабинет министров одобрил изменения в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине Евро-2012 по футболу. В результате переориентации средств на нужды четырех украинских городов, названных УЕФА, удалось создать более рациональную модель государственного финансирования первоочередных объектов инфраструктуры.

Президент ФФУ сообщил также, что 373 народных депутатов проголосовали за внесение изменений в законы «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О Национальном банке Украины», что в результате приведет к увеличению государственного финансирования первоочередных объектов в принимающих Евро-2012 городах на сумму 9,8 млрд. грн.

“Таким образом, - отметил Г.СУРКИС, - приведенные выше аргументы свидетельствуют о том, что после майского заседания Исполкома УЕФА в Бухаресте украинская сторона мобилизовала все свои ресурсы с целью преодоления отставания на некоторых направлениях подготовки к Евро-2012”.

По словам президента ФФУ, его информация полностью удовлетворила интерес членов Исполкома относительно темпов реализации определенных УЕФА контрольных задач.

В то же время М.ПЛАТИНИ в который раз предостерег официальный Киев от нарушения данных гарантий в рамках проекта Евро-2012, что, в свою очередь, заставит УЕФА адекватно реагировать уже в начале декабря этого года, ведь именно тогда на основании тщательного анализа готовности всех четырех украинских городов будет окончательно определен формат проведения турнира.

Комментируя это обстоятельство для журналистов после завершения заседания Исполкома, Г.СУРКИС отметил, что воспринимает такую принципиальную позицию президента Европейской футбольной ассоциации как должное, ведь партнерские отношения в совместном с УЕФА проекте в первую очередь требуют от Украины ответственного отношения к безусловному и своевременному выполнению всех обязательств.

Поэтому, по словам Г.СУРКИСА, он лично как президент ФФУ не склонен искать в каждом публичном слове М.ПЛАТИНИ по отношению к Украине несуществующих намеков на какие-то «двойные стандарты». «Наш диалог с УЕФА происходит на понятном для обеих заинтересованных сторон языке, сказал Г.СУРКИС. И нам не нужны плохие переводчики, которые навязывают мировой общественности свои скандальные интерпретации».

Как известно, ряд СМИ со ссылкой на ведущее спортивное издание Франции «L`Equipe» сообщили, что М.ПЛАТИНИ не исключает, что Украина может быть лишена Евро-2012. "Нам необходимо принять решение в конце года. До этого время было, сейчас его уже нет, - цитирует президента УЕФА «L`Equipe». - Если не будет Украины, нам надо найти еще два стадиона".

“Возможно, что этими городами станут Берлин и Лейпциг, как предлагали немцы?”, - спрашивает «L`Equipe». Ответ М.ПЛАТИНИ: “Это вариант”, сообщило издание.