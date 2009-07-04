Луганщина хочет за 44 млн. отметить 75-летие стахановского движения

Луганская облгосадминистрация будет хлопотать перед Кабинетом министров Украины о выделении на мероприятия по празднованию 75-летия стахановского движения 44,6 миллионов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в ходе заседания Совета регионов Луганской области, которое состоялось 3 июля в Стаханове.

Совет регионов предложил также Луганскому областному совету предусмотреть средства на выполнение работ по подготовке и празднованию 75-летию стахановского движения в областном бюджете на 2010 год.

По словам председателя Луганской облгосадминистрации Александра АНТИПОВА, юбилей стахановского движения ассоциируется в первую очередь с шахтерской профессией. Он убежден, что рефреном при подготовке и проведении праздничных мероприятий по этому случаю должен звучать тезис о престижности и почетности шахтерского труда, а само празднование должно приблизить общество к решению острых проблем шахтерских городов и поселков области.

Справка УНИАН. 75-летие стахановского движения, согласно решению Верховной Рады Украины, будут отмечать на государственном уровне в августе 2010 года.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года молодой забойщик Алексей Стаханов, который работал на шахте "Центральная-Ирмино", установил мировой рекорд добычи угля отбойным молотком, добыв за смену 102 тонны угля, таким образом перевыполнив дневную норму в 14 раз. Это событие прозвучало как вызов - лучшие шахтеры Донбасса начали соревнование, и впоследствии стахановское движение охватило все отрасли хозяйства, позволив стране выйти на ведущие позиции в мире.